Çocuğa cinsel saldırı vakaları son sekiz yılın zirvesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, çocuğa yönelik cinsel saldırı vakalarının, 2017 yılına göre yüzde 12 artışla son sekiz yılın en üst seviyesine ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Cinsel şiddet yaygınlaşıyor: Yüzde 233 artış

İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre 2017 yılında çocuklar tarafından işlenen cinsel suç sayısı 1603 iken bu rakam 2018 yılında yüzde 233 artışla 5 bin 331 olarak kayda geçti.

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Bu rakam çocuklar tarafından 2018 yılında işlenen 187 bin 601 suçun yüzde 3’üne denk geliyor.

Çocuğa yönelik istismar vakalarında İstanbul’un ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, mahkumiyet sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4, beraat sayısının ise yüzde 11 arttığı kaydedildi.

Faili erkek çocuk olan cinsel suçlarda yüzde 259 artış

Rapora göre 12-15 yaş grubuna mensup çocuklar tarafından ‘cinsel dokunulmazlığa’ karşı 2 bin 754 suç işlendi. İşlenen suçların 2 bin 693’ünü faili erkek, 61’i ise kız çocuğu.

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12-15 yaş grubunda erkek çocukları tarafından işlenen suç sayısında 2017’ye oranla yüzde 259 artış gerçekleşti. Bu sayı 2017 yılında 750 idi.