Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan kişiye 33 yıl bir ay 15 gün hapis

Van’da, geçen yıl alışveriş için markete giden kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA’nın Cumhuriyet başsavcılığının açıklamasından aktardığına göre olay tarihinde 12 yaşından küçük olan E.L.’ye, alışveriş için gittiği bakkalda, işyeri sahibi E.B’nin istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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Bu kapsamda hazırlanan iddianame ile E.B. hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Davanın dünkü karar duruşmasında sanık E.B.’ye, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.