Çobanlık yaptığı kırsalda çalıştı; Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

İstanbul’un ev sahipliğinde 12-13 Eylül’de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nda, İbrahim Karateker, 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazandı. Çobanlık yapan 18 yaşındaki Karateker’in hedefi 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na katılabilmek.

Fotoğraflar: AA

Muş’un Konukbekler beldesinde yaşayan Karateker AA muhabirine konuştu. Salgın nedeniyle kırsalda, çobanlık yaparken antrenman yapmak zorunda kaldığını anlatan Karateker şunları söyledi:

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“Balkan Şampiyonası’ndan önce Denizli’de yapılan Türkiye seçmelerinde Fenerbahçe Kulübü adına yarışarak birinci oldum. Daha sonra İstanbul’da 12 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen şampiyonada 3 bin metre engelli koşuda Balkan birincisi olarak Türk bayrağını dalgalandırdım. Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları’na katılabilmeyi istiyorum. Kota alabilmem durumunda orada en iyi şekilde yarışarak ilk üçe girmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum.”

Baba Hadi Karateker ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek şöyle devam etti: “İbrahim hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de beldemize 2 kilometre uzaklıktaki dağda antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Burada hocalarının büyük bir desteği var. Şu anda istediğimiz noktaya ulaştı. Aile olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”