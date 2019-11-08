Çobanbey’de iki bombalı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı

Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Beldenin merkezinde dün akşam saatlerinde infilak ettirilen bomba yüklü kamyonetin inşaat işi yapmak için gelen Türk müteahhitlere ait olduğu iddia edildi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

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Sabah saatlerinde ise Çobanbey Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan patlamada iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.

İki patlamada yaralanan yedi kişi, Azez ve Çobanbey’deki hastanelerde tedaviye alındı.