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Yaramazlara biraz batar!

Çoban açığını kapatmak için Afganlara çalışma izni verilecek

Afganistan vatandaşlarına çobanlık için özel çalışma izni verilmesi üzerine çalışma yapılıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki çoban açığını kapatmak için yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

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Habere göre, bu yöndeki bir talep de Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nden (TÜDKİYEB) geldi.

‘Çoban olmadığı için hayvancılık yapamıyoruz’

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde 150 bin çobana ihtiyaç duyulduğunu ancak asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu: “Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli olmasına karşın çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz.”

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