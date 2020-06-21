Cobain’in ‘MTV Unplugged’da çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Kurt Cobain’in müzik tarihinin en unutulmaz performanslarından biri olan ‘MTV Unplugged‘ sırasında çaldığı gitar rekor fiyata, 6 milyon dolara (41 milyon 118 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Youtube

1993’te Nirvana’nın MTV’nin akustik performansları serisi için sahneye çıktığı sırada solisti Cobain’in çaldığı gitar 1959 Martin D-18E modeliydi.

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Fotoğraf: Reuters

ABD’deki Julien’s müzayede evinin düzenlediği ‘Music Icons’ açık artırmasında 1-2 milyon dolar arası bir fiyata alıcı bulması beklenen gitar 6 milyon dolara Rode Mikrofonları’nın kurucusu Peter Freedman’a satıldı.

Daha önceki rekor 2019’da bir açık artırmada 3.95 milyon dolara satılan Pink Floy’dan David Gilmour’ın gitarına aitti.

Cobain bu gitarı çaldığı performantan yaklaşık altı ay sonra, 27 yaşında intihar etmişti.