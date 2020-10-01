‘Co-19’ adıyla sahte ilaç hazırlayan tıp fakültesi terk şüpheli gözaltında

Kütahya’da Covid-19’u çağırıştırır şekilde ‘Co-19’ adıyla sahte ilaç hazırladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Simav emniyeti, Covid-19 hastalığını tedavi ettiği öne sürülen sahte ilaç hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Tıp fakültesi terk şüpheli E.K. ve işyeri polis tarafından takip edildi. Savcılık talimatı sonrası işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde, içine su benzeri sıvı doldurulmuş 500 ml’lik 59 pet şişe bulundu.

Şişelerin üstünde ‘karın ağrısı’, ‘mide bulantısı’, ‘ödem’, ‘böbrek’ ve ‘safra kesesinde bulunan taşlar’, ‘üşütme’, ‘öksürük’ ve ‘yüksek ateş’ ifadelerinin bulunduğu görüldü.

‘Günde üç defa…’

‘Co-19’ yazılı şişelerde ise ‘Dört yemek kaşığı ilacı bir bardak suya koy, günde üç defa iç’ yazılı notlar yapıştırıldığı görüldü. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli E.K., ifadesi için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Sahte ilaçlar ise içeriklerinin tespiti için Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi.