CNN’de Amanpour’a konuk olan İnce: Sokağın gücüne inanıyorum

CNN International’da Christiane Amanpour’un programına katılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ı nasıl devireceksiniz” sorusuna, “Ben sokağın gücüne inanıyorum” diye cevap verdi.

İnce, programın sunucusu Amanpour’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘devirmenin zor olabileceği’ yönündeki yorumuna “Halkın değişime olan inancına güveniyorum. Bugün Türkiye’de kurumlar ele geçirilmiş. Türkiye’de demokrasi ortadan kalktı. Ülkeyi bir kişi yönetiyor. Türkiye’nin bundan bir çıkış yolu bulması lazım” diye karşılık verdi.

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CHP’li siyasetçi, program sunucusunun seçim kampanyasının OHAL’de yürütüldüğünü hatırlatması üzerine buna, “Erdoğan devletin imkanlarıyla kampanya yapıyor. Ben halkın gönlüyle kampanya yürütüyorum. Erdoğan devletin helikopterini, parasını kullanıyor. Ben gönüllülerin bağışladıklarıyla kampanya yapıyorum” diye ekleme yaptı.

İnce’nin “Ben seçilirsem özgürce tweet atabileceksiniz” şeklindeki seçim vaadini garip bulduğunu dile getiren Amapour’a durumu “Erdoğan’ı eleştiren bir tweet attığınızda, sabahın 5’inde polisler evinizi basabiliyor ve sizi hapse atıyor. Bu benim dönemimde olmayacak. Üniversite öğrencileri, cumhurbaşkanını eleştirebilmeli. Gençlerle tarışma programlarına çıkacağım” diye açıkladı.

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İnce şöyle devam etti: “Erdoğan Türkiye’yi iyi yönetmedi. Ekonomik büyüme yapay bir büyüme. Erdoğan parayı betona gömdü. Fabrikalara ve üretime yatırım yapmadı. Ben tarım temelli sanayilere yatırım yapacağım. İşgücünü doğru bir şekilde kullanacağım, yolsuzluk ortadan kalkacak. Kısa zaman içinde Türkiye’yi geliştireceğiz.”