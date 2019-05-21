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Yaramazlara biraz batar!

CNN Türk’ün, İmamoğlu’nun sözünü kesme ‘gerekçe’si: Yıldırım daha az konuşmuş

CNN Türk, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yayının önceden duyurulan süreden önce kesilmesine açıklama getirmezken AKP adayı Binali Yıldırım’ın yedi dakika daha az konuştuğuna vurgu yaptı.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İmamoğlu önceden açıklanan yayın akışı çizelgesine göre geceyarısına kadar (saat 00.00) ekranda olacaktı. Ancak program saat 23.30’da Hakan tarafından bitirildi. İmamoğlu’nun “Bana saat 12 denmişti” diye itiraz etmesi üzerine Hakan hiçbir açıklamada bulunmadan “Yok süre doldu” demişti.

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O andan itibaren sosyal medyada topa tutulurken açıklama CNN Türk’ten açıklama geldi.

Yıldırım’la yapılan programın bir saat 18 dakika sürdüğüne dikkat çekilian açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür” dendi.

Açıklamada yayının neden planlanandan erken bitirildiği açıklanmadı.

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