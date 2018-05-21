Diken

Yaramazlara biraz batar!

CNN Türk’te iki ayrılık daha: Deniz Zeyrek ve Ahu Özyurt’un görevine son verildi

 

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri son buldu.

Zeyrek, geçen günlerde işine son verilen Ebru Baki’nin sunduğu programda uzun yıllardır yorumculuk yapıyordu.

Reklam

Hürriyet yazarı, yorumculuk görevinin son bulduğunu Twitter hesabından duyurdu: “Günaydın, bana ayrılan Parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Hürriyet’te görüşmeye devam…”

Zeyrek, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı da paylaştı.

Sunucu Ahu Özyurt’un da görevine son verildiği birkaç gündür konuşuluyordu. Özyurt’un görevine de son verildi.

Reklam

Sunucu, Twitter hesabından şunları yazdı: “İki savaş, ondan fazla seçim, yüzlerce haber, binlerce gün ve gece, bir de bu koridorlarda tarih yazdığımız 15 Temmuz. Hoşçakal yuvam.”

Tenkisat dalgası

Doğan Holding’in dev medya grubu, geçen günlerde resmen iktidara yakın Demirören Holding’e devredilmişti. Resmi devrin ardından grupta büyük tenkisat dalgası başlatılmıştı.

Şimdiye dek CNN Türk’ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, ‘Afiş’ programının sunucucu Aslı Öymen, ‘cnnturk.com.tr’ yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.

Kanal D’de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, ‘Günaydın Türkiye’ programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevine son verilmişti.

Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Gülay Özdem ve Saynur Tezel de işten çıkarıldı

Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Ebru Baki, Kanal D’de Murat Güloğlu işten çıkarıldı

El değiştiren CNN Türk ‘hareketli’: Saymaz ‘format değişikliği’ nedeniyle ‘Gece Görüşü’nde olmayacak

İnce konuşurken: CNN Türk ve Habertürk, Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor Festivali’ni gördü

‘Damak çatlaması’na ara: Gurme yazar Yaşin Hürriyet’ten ’emekli oldu’

El değiştiren Doğan TV ‘hareketli’: Ankara temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı

CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın görevi son buldu

Ahmet Hakan devri bitti: Kanal D Ana Haber’i Buket Aydın sunacak


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...