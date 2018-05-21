CNN Türk’te iki ayrılık daha: Deniz Zeyrek ve Ahu Özyurt’un görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri son buldu.

Zeyrek, geçen günlerde işine son verilen Ebru Baki’nin sunduğu programda uzun yıllardır yorumculuk yapıyordu.

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Hürriyet yazarı, yorumculuk görevinin son bulduğunu Twitter hesabından duyurdu: “Günaydın, bana ayrılan Parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Hürriyet’te görüşmeye devam…”

Sunucu Ahu Özyurt’un da görevine son verildiği birkaç gündür konuşuluyordu. Özyurt’un görevine de son verildi.

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Sunucu, Twitter hesabından şunları yazdı: “İki savaş, ondan fazla seçim, yüzlerce haber, binlerce gün ve gece, bir de bu koridorlarda tarih yazdığımız 15 Temmuz. Hoşçakal yuvam.”

İki savaş, ondan fazla seçim, yüzlerce haber, binlerce gün ve gece, bir de bu koridorlarda tarih yazdığımız 15 Temmuz. 💕🇹🇷 Hoşçakal yuvam #CNNTurk pic.twitter.com/kvpgDz5Pc7 — Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) May 21, 2018

Tenkisat dalgası

Doğan Holding’in dev medya grubu, geçen günlerde resmen iktidara yakın Demirören Holding’e devredilmişti. Resmi devrin ardından grupta büyük tenkisat dalgası başlatılmıştı.

Şimdiye dek CNN Türk’ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, ‘Afiş’ programının sunucucu Aslı Öymen, ‘cnnturk.com.tr’ yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.

Kanal D’de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, ‘Günaydın Türkiye’ programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevine son verilmişti.