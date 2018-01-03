CNN Türk ‘zam furyası’nı böyle gördü: O küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?

CNN Türk’ün ana haber sunucusu Duygu Demirdağ, 2017’nin son günlerinde arka arkaya gelen zamları anlattığı haberini şu sözlerle sundu: “O küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?”

Yeni yılla birlikte köprü ve otoyollara, trafik cezalarına ve elektriğe zam gelmişti.

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Demirdağ, 1 Ocak 2018 günkü yayında haber özetlerini aktarırken zam haberini şu sözlerle duyurdu: “Bir de tabii 1 Ocak’ın verdiği mutlulukla, rehavetle daha olgun karşılarız diye yeni yıl ve yeni zamlardan bahsedeceğiz. O küçük tatlı zamlar hangi alanlara geldi? Bunun yanıtı da ana haberde olacak.”

Küçük, tatlı zamlardan alır mıydınız? pic.twitter.com/MAxmb0S5xi — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) 2 Ocak 2018

CNN Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında mayıs ayında gerçekleşen görüşmeyle ilgili, “Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü” demesi nedeniyle ana haberin eski sunucusu Nevşin Mengü’yü yayına çıkarmama kararı almıştı.

Mengü’nün yerine ana haberi sunmaya başlayan Duygu Demirdağ, 2010 yılından bu yana kanalda çalışıyor.

Diken, arka arkaya gelen zamları 30 Aralık tarihli birinci sayfasına “Zam zam zam” başlığıyla taşımıştı.