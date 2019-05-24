CNN Türk: İmamoğlu’nu çeken kameramanların işten çıkarıldığı doğru değil

CNN Türk, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programının ardından bazı kameramanların işten çıkarıldığını yalanladı.
İmamoğlu, söz konusu programda gösterdiği verileri yakın çekime alan dört kameramanın işten çıkarıldığı yönünde bir duyum aldığını, CNN Türk’ün konuya açıklık getirmesi gerektiğini söylemişti.
CNN Türk’ten yapılan açıklamada şöyle dendi: “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programınının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır.”
20 Mayıs’taki program moderatör Ahmet Hakan tarafından “Süre doldu” denerekr bitirilmişti. Programın ‘rejiye gelen bir telefonla’ bitirildiği ortaya çıkmıştı.