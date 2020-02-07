CNN Türk genel müdürü: Tarafsız ve objektif gazetecilik yapıyoruz

CHP’nin boykot ettiği CNN Türk’ün Genel Müdürü Murat Yancı, ‘tarafsız ve objektif gazetecilik yaptıklarını’ söyledi.

CHP, Demirören Holding’in bünyesinde bulunan CNN Türk’e hiçbir partilinin çıkmayacağını açıklamış, CHP seçmeninden de kanalı izlememelerini istemişti.

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Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e konuşan Yancı, kanalda CHP’lilerin görüşlerini özgürce ifade ettiklerini söyledi.

CHP’ye karşı bilinçli şekilde olumsuz yayın yapıldığı suçlamasını reddeden genel müdür, CNN Türk olarak işlerini düzgün ve objektif bir şekilde, taraf olmadan yapmaya devam edeceklerini kaydetti.