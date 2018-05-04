CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın görevi son buldu

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CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş görevden ayrıldı.

İktidara yakın Demirören Holding, bünyesinde Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu Doğan Medya’yı geçen haftalarda satın almıştı.

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Medya grubunun el değiştirmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılmaya başlamıştı.

Müdürlüğe 8 Aralık 2015’te getirilen Aktaş’ın da görevinin son bulduğu öğrenildi. Aktaş, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Medya Tava, Aktaş’ın yerine Bora Bayraktar’ın getirileceğini öne sürdü.

El değiştirmenin ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan ve kanalın haber ekibinin görevine de son verilmişti.