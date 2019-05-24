CNN Türk: Eleştirenler aktivist; CNN: Bize güvence verdiler

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine yanıt veren CNN Türk “Bizi eleştirenler aktivist” derken, Amerika CNN’nin yetkilileri ise CNN Türk yönetiminin seçim yayınlarında dengeli olunacağına dair kendilerine güvence verdiğini söyledi.

İngiliz gazetesi Financial Times İmamoğlu ile yaptığı söyleşide CHP’li adayın CNN Türk’te katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programı da gündeme geldi.

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Programla ilgili ”Keşke İstanbul hakkında konuşabilme şansım olsaydı” diyerek televizyon kanalını eleştiren İmamoğlu, daha önce de programda kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürmüştü. İmamoğlu, “CNN, Türkiye’de adını taşıyan kuruluşun davranışlarını ve nasıl haberler yaptığını takip etmeli” diye konuştu.

Financial Times haberinde İmamoğlu’nun eleştiri ve iddialarına ilişkin CNN Türk ve CNN yetkililerinin görüşlerine de yer verdi.

CNN Türk yetkilisi şöyle konuştu: ”Maalesef siyasi partiler ve figürler daha fazla oy kazanmak ve destekçilerini konsolide etmek için ana akım medyayı kullanıyorlar.”

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Kanalı eleştirenlerin gazeteci değil, ‘aktivist’ olduğunu savunan CNN Türk yetkilisi, ”Bizi eleştiren meslektaşlarımız tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu suçlamaları reddediyoruz, tavizsiz ve dengeli pozisyonumuzu koruyoruz. Biz adil ve tarafsızız” dedi.

CNN yetkilisi ise şöyle konuştu: ”CNN Türk, Türk seçimlerine dengeli bir şekilde yaklaşılması için her türlü çabayı gösterdiğine dair güvence verdi ve kanıt sağladı. Yayın politikası ve içerik ile ilgili CNN Türk ile düzenli iletişim halindeyiz.”