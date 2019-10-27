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Yaramazlara biraz batar!

CNN: IŞİD lideri Bağdadi ABD ordusunun baskınında öldürüldü

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında cumartesi günü düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi.

Fotoğraf: Twitter

CNN’in bir ABD’li savunma yetkilisine ve konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, kesin sonuç DNA ve biyometrik testlerin yapılmasının ardından belli olacak.

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ABD’li yetkili Bağdadi’nin yakalanmamak için yeleğindeki bombaları patlatarak intihar ettiğini söyledi.

Yetkiliye göre IŞİD liderinin yerinin bulunması çalışmalarına CIA de destek verdi.

Pentagon ise henüz bir açıklama yapmadı.

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Yıllar sonra IŞİD lideri Bağdadi’nin yeni görüntüsü yayınlandı

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