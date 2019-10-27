CNN: IŞİD lideri Bağdadi ABD ordusunun baskınında öldürüldü

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında cumartesi günü düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi.
CNN’in bir ABD’li savunma yetkilisine ve konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, kesin sonuç DNA ve biyometrik testlerin yapılmasının ardından belli olacak.
ABD’li yetkili Bağdadi’nin yakalanmamak için yeleğindeki bombaları patlatarak intihar ettiğini söyledi.
Yetkiliye göre IŞİD liderinin yerinin bulunması çalışmalarına CIA de destek verdi.
Pentagon ise henüz bir açıklama yapmadı.