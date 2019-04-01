CNN International: Erdoğan büyük yenilgiye uğradı

CNN International, Türkiye’deki seçim sonucunu, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimde büyük bir siyasi yenilgiye uğradı’ başlığıyla duyurdu.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin Ankara’yı kaybettiğine, İstanbul’da da muhalefetin az farkla AKP adayınını önünde olduğuna vurgu yapılan haberde, “Bu sonuçlar resmiyete dökülürse başbakan seçildiğinden beri ülke siyasetinin egemen figürü olan Erdoğan için bir darbe anlamına gelecek” yorumu yapıldı.

Reklam

İstanbul’da seçim gecesi iki adayın da kazandığını açıkladığı belirtilen haberde, “Erdoğan kendisi aday değildi ancak AKP’nin yüzüydü ve haftalarca Türkiye’nin dört bir yanında miting düzenledi” ifadeleri yer aldı. Erdoğan’ın pazar günkü seçimleri, ‘beka meselesi’ olarak gördüğü anımsatılan haberde, İstanbul’un 1990’larda siyaset kariyerinin başladığı yer olduğu için ayrı bir önemi olduğu da vurgulandı.