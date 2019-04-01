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Yaramazlara biraz batar!

CNN International: Erdoğan büyük yenilgiye uğradı

CNN International, Türkiye’deki seçim sonucunu, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimde büyük bir siyasi yenilgiye uğradı’ başlığıyla duyurdu.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin Ankara’yı kaybettiğine, İstanbul’da da muhalefetin az farkla AKP adayınını önünde olduğuna vurgu yapılan haberde, “Bu sonuçlar resmiyete dökülürse başbakan seçildiğinden beri ülke siyasetinin egemen figürü olan Erdoğan için bir darbe anlamına gelecek” yorumu yapıldı.

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İstanbul’da seçim gecesi iki adayın da kazandığını açıkladığı belirtilen haberde, “Erdoğan kendisi aday değildi ancak AKP’nin yüzüydü ve haftalarca Türkiye’nin dört bir yanında miting düzenledi” ifadeleri yer aldı. Erdoğan’ın pazar günkü seçimleri, ‘beka meselesi’ olarak gördüğü anımsatılan haberde, İstanbul’un 1990’larda siyaset kariyerinin başladığı yer olduğu için ayrı bir önemi olduğu da vurgulandı.

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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