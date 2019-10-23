CNN: Erdoğan ve Putin Suriye’de anlaştı; kaybeden Washington

CNN International’ın internet sitesi için analiz kaleme alan Moskova büro şefi Nathan Hodge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye konusunda uzlaşmasını, ‘ABD’nin bu işte en çok zarar gören, kaybeden taraf olduğunu’ ifade ederek yorumladı.

Fotoğraf: Reuters

İki liderin, Rusya’nın Soçi kentindeki görüşmesinin ardından paylaşılan mutabakat metninin ayrıntılarına değinen Hodge, ‘bölgedeki Kürtlerin taviz vermek zorunda kaldıklarının’ altını çizdi.

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‘ABD Başkanı Donald Trump, askerlerinin çekilmesi yönünde talimat vererek Kürtleri terk ettiğini’ belirten Hodge şu ifadeleri kullandı: “Önce Türkiye’yle karşı karşı kaldılar. Şimdi de görev Rusların olacak. Moskova Suriye’ye daha çok asker ve mühimmat yığacak. Ancak ortada yanıt bekleyen bir soru var. Sahada bu kadar az sayıdaki Rus birlikle, Suriyeli Kürtlerin, Suriye’nin Rusya destekli askeri varlığını Kürt bölgelerine girmelerine izin vermekten başka seçenekleri kalmayacak.”

Putin ve Erdoğan iki ana jeopolitik güç simsarı

Gelinen noktada Putin ve Erdoğan’ın bölgedeki iki ana jeopolitik güç simsarı haline geldiğini belirten Hodge -iki ülke iç savaşta karşıt tarafları desteklemiş olsa da- iki liderin uluslararası sınırları yeniden çizmeyi gerektirmeyen ve ayrılıkçı güçlerin cesaretini kıran bir çözüm konusunda birleştiğine dikkat çekti.

Hodge’a göre Türkiye ve Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak konusunda anlaştığını söyleyen Putin bunu bir dış politika başarısı olarak yansıtabilir. Putin’in bir artısı daha var: Moskova, Ankara’nın Şam’daki rejimle direkt olarak görüşmesi gerektiği gerçeğini net bir şekilde ortaya koydu.

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ABD askerinin çekilmesi Putin’e hediye oldu

Hodge, ABD’nin Suriye’de yaşanan süreçteki durumunu ise şöyle değerlendirdi: “Bu anlaşmadaki, jeopolitik anlamda en büyük ölçütte kaybeden taraf Washington. ABD birliklerinin hızlı bir şekilde çekilmesi Putin’e bir hediye oldu. Rus gazeteciler terk edilen ABD üslerinin birçok şeye değer olduğunu mırıldanırken salı günkü anlaşma ise ABD’nin aşağılanmasına bir neden daha ekledi. ABD’lilerin Suriye’yi terk etme zamanının geldiğini açıklayan isim Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu oldu. Şoygu, salı saat 22:00’de sonra erecek ateşkes süresini anımsatarak ABD’nin ateşkesin gerekliliklerini yerine getirmek için 2.5 saatinin kaldığını söyleyen isimdi.”