CNN duyurdu: Dünyaca ünlü ABD’li şef ve yazar Anthony Bourdain intihar etti

Dünyaca ünlü ABD’li şef ve yazar Anthony Bourdain, hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şefin intihar ettiği bildirildi.

Bourdain, CNN için hazırladığı ‘Parts Unknown’ programı için Fransa’daydı. Program, Türkiye televizyonlarında ‘Anthony Bourdain ile Dünyadan Lezzetler’ ismiyle biliniyor.

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CNN’nin haberine göre Bourdain, yakın arkadaşı Fransız şef Eric Ripert tarafından bu sabah otel odasında hareketsiz halde bulundu.

Yemek kültürü ve seyahat hakkında kitapları, televizyon programları ve belgeselleri bulunan ünlü şefin nasıl ve neden hayatına son verdiği henüz bilinmiyor.

Bourdain’in 2010’da İstanbul’a geldiği program: