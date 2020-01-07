CNN: ABD’nin Orta Doğu’daki hava savunma sistemleri alarma geçti

CNN International’a konuşan iki ABD’li yetkili, ABD’nin Orta Doğu’daki kuvvetlerinin ve hava savunma bataryalarının İran’dan gelebilecek bir saldırı nedeniyle alarma geçtiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

(Temsili)

İki yetkili, İran’ın içinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve balistik füzelerin de bulunduğu askeri ekipmanlarını son birkaç gündür yerlerinde değişim gözlendiğini ifade etti. Yetkililer, bu hareketin nedeninin ekipmanları ABD saldırılarından korumak ya da ABD’ye saldırmak amaçlı olabileceğini belirtti.

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Yetkililer, ABD’nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve Ürdün’de bulunan Patriot’ların da alarma geçirildiğini söyledi.

Geçen cuma günü ABD’nin düzenlediği füze saldırısında Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürülmüştü.