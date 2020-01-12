CNN: ABD güçleri İran’ın füze saldırısından 2.5 saat önce haberdar oldu

İran’ın füze saldırısı düzenlediği Irak’ta bulunan Ayn el Esad üssüne giren CNN International, ABD güçlerinin saldırıdan 2.5 saat önce haberdar olduğunu, sığınaklara saklandığını ve bu nedenle can kaybı olmadığını duyurdu.
CNN International‘ın Arwa Damon, Tamara Qiblawi ve Brice Laine’in haberine göre, ABD güçleri İran saldırısından 2.5 saat önce haberdar oldu, ve askerlerin çoğu yerel saatle 23:00 sularında hava üssünü terk etti.
Üste kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı.
Askerlerin saldırı olacağını bildiği, ama saldırının nasıl düzenleneceğini bilmediği ifade edildi.
Perşembe günü 01:30 sularında Ayn el Esad üssüne ilk füzeler isabet etti.
Sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzelerin can kaybına yol açmaması, yetkililer tarafından ‘mucize’ olarak nitelendi.
Trump’tan İran’a: ABD sizi izliyor
ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Twitter’dan İran’a seslenerek şu ifadeleri kullandı: “İran’ın liderlerine, protestocularınızı öldürmeyin. Binlercesi sizin tarafınızdan öldürüldü veya hapse kondu bile. Dünya sizi izliyor, daha önemlisi; ABD sizi izliyor. İnternet hizmetini geri verin ve gazetecilerin özgürce dolaşmasını sağlayın. İranlı iyi insanları öldürmeye son verin.”