CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Amerikan haber kanalı CNBC’nin ismini açıklamadığı kaynaklarına göre ABD, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama kosunuda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdı.

Kaynaklar ABD’nin bu teklifinin son teklif olduğunun altını çizdi.

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ABD Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçip Patriot almasını istiyor. Aksi takdirde Türkiye’ye söz verilen 100 adet F-35 uçağının teslim edilmemesi ve Türkiye’nin F-35 sisteminden çıkarılarak yaptırımlara maruz bırakılması söz konusu.

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmaya göre S-400 hava savunma sisteminin teslim tarihi temmuz ayı. Ankara’nın son açıklamalarına göre bu tarih hazirana da çekilebilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400 alımın iptal edilmesinin söz konusu olmadığı gibi S-500’ün de alınabileceğini belirtmişti.