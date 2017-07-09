CMK’da değişiklik hazırlığı: ‘Soyut ihbar’da soruşturma öncesi inceleme devri

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişikliğe hazırlanıyor.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre bakanlık ‘soyut ve genel nitelikli ihbar ve şikayetlerde’ hemen soruşturmaya başlamak yerine ön inceleme sürecini başlatacak.

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Mevcut kanunda ‘içeriği hiçbir şekilde suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikte, yer, zaman, olay belirtmeyen ihbar ve şikâyetler için derhal soruşturmaya başlanması zorunluluğu’ var.

Hakkında şikayet bulunan kişi de soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade çağrılıyor. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlansa dahi kişi UYAP’a ‘şüpheli’ olarak kaydediliyor.

‘Şikayet edilen’

Bakanlığın ‘lekelenmeme hakkı’ bağlamında getirmeyi düşündüğü düzenlemeye göre kişi ‘şüpheli’ değil ‘şikayet edilen’ sıfatını alacak.

Düzenlemeyle soruşturma aşamasına geçilmeden ön değerlendirme yapılarak konunun hukuki sonuca bağlanması sağlanacak.

Kişi ancak soruşturma aşamasına geçilirse ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek. Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından düzenlemeyi Meclis gündemine getirilecek.