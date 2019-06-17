Clooney’miş gibi reklam yapan ‘İtalyan Bonnie ve Clyde’ yakalandı

Kendi kurdukları giyim firmasının ürünlerini ABD’li oyuncu ‘George Clooney sıfatıyla’ poz vererek tanıtan İtalyan Francesco Galdelli Tayland’da tutuklandı. 2013’ten beri Interpol tarafından aranan Galdelli’nin eşiyle birlikte tutuklandığı, çiftin İtalya’da ve Tayland’da başka dolandırıcılık suçlarından da arandıkları belirtildi.

Clooney, 2010 yılında açtığı davada Galdelli’nin adının ‘kendisiymiş gibi poz verip’ reklam yaptığını belirterek kendisinden şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncu, Milano kentindeki mahkemede Galdelli’yi tanımadığını, tanıtımlarda görünen adamın kendisi olmadığını, taklit edildiğini söylemişti. ABD’li ünlü soygunculardan esinlenerek ‘İtalyan Bonnie ve Clyde’ olarak nitelendirilen çift tutuklanmamak için ülkelerinden kaçmıştı.

Reklam

Polis, Tayland’da da ‘sahte marka saatleri orijinal diye’ satmak dahil çok sayıda dolandırıcılığa adı karışan çiftin vize sürelerini aştıklarını ve İtalya’ya iade edileceklerini söyledi.

İtalyan ve Tayland emniyet güçlerinin ortak operasyon düzenlendiği, çiftin Pattaya kentindeki bir villada yakalandığı açıklandı.