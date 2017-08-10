Cizre’de zırhlı araca saldırı, dört polis yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gece devriye gezen zırhlı araca düzenlenen saldırı sonucunda dört polis yaralandı.
Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre Yafes Mahallesi Nisan Sokak’ta saat 01.30 sıralarında tuzaklanmış bir patlayıcı infilak ettirildi. Yolda derin bir çukur oluşurken zırhlı araçta bulunan dört polis yaralandı.
Yaralı polisler Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesi yok.
İlçenin birçok yerinden duyulan patlama nedeniyle park halindeki bir aracın camları kırılırken, yakınlardaki evlerde de hasar oluştu.
Patlamadan hemen sonra saldırganların yakalanması amacıyla mahalle ablukaya alındı.