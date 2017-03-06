Cizre’de hayatını kaybetmişti: Gazeteci Rohat Aktaş’ın kendi ölüm haberi ‘suç delili’ sayıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında hayatını kaybeden Azadiya Welat gazetesi yazı işleri müdürü Rohat Aktaş’a açılan davada, kendi ölüm haberi suç delili olarak gösterildi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Aktaş hakkında, ölümünden dört ay sonra açılan davanın ardından 6 Haziran 2016’da bir dava daha açıldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin 3 ve 9 Şubat 2016 tarihleri arasında yayınlanan yedi sayısında ‘örgüt propagandası’ yapıldığı ileri sürülerek Aktaş’ın yedi buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Aktaş’ın işlediği iddia edilen suç tarihi olarak 9 Şubat 2016 olarak gösterilirken, Aktaş yaşamını yitirmesine rağmen yargılanmasına devam ediliyor.

Kendi ölüm haberi suç delili

İddianamede dikkat çeken suçlama ise 9 Şubat 2016 tarihli sayıda Cizre’deki bodrumlarda 60 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan haberle ilgili oldu. Gazetedeki haberin Türkçe çevirisinde, “AKP çeteleri Cizre’de 60 sivili katletti. Kürt halkı intikam için alanlardadır. AKP devleti Kuzey Kürdistan’da vahşet gerçekleştiriyor. Son 6 ayda 460 sivil katledildi. Söz bitti. Kürdistan’daki katliamlar karşısında Türkiye ve Avrupa’daki Kürt vatandaşlar alanlara çıktı. Katliamları lanetlendi” ifadeleriyle Aktaş’ın ‘örgüt propagandası’ yaptığı ileri sürüldü. Ancak yazdığı iddia edilen haberde bodrumda yaşamını yitiren 60 kişi arasında Aktaş da bulunuyordu.

Gazetelerde yer alan haberlerle ilgili şüpheli olarak sorumlu yazı işleri müdürü Aktaş’ın tespit edildiğini belirten savcı, Aktaş’ın cezalandırılmasını talep ederken, işlediğini iddia ettiği suçlamadan ceza alması durumunda, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını istedi.

Ne olmuştu?

Aktaş, lise öğrenimini tamamladıktan sonra gazetede çalışmaya başlamış, sorumlu yazı işleri müdürü olduktan sonra da sahadaki ilk işinde haber takibi yapmak üzere ‘abluka’daki Cizre’ye gitmişti.

Aktaş, haber takibi yaptığı sırada kolundan yaralanmış ve bir bodrum katına sığınmıştı. Kendisiyle birkaç gün telefonla iletişim sağlanmış, daha sonra haber alınamamıştı.

Cizre’den çıkarılan yaklaşık 140 cenazede arasında Aktaş’ın da kimliği tespit edilmişti.