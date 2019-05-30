Cizre kaymakamı belediyeyi icraya verdi: Kayyımlıktan kalan maaşı istiyor

Şırnak’ın Cizre ilçesi kaymakamı Faik Arıcan, kayyımlık döneminden 15 günlük maaş alacağının verilmemesi üzerine icra takibi başlattı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, ilçe belediyesini de kayyım olarak yönetiyordu. HDPnin belediye başkanlığını kazanmasının ardından Arıcan’ın da görevi sona erdi.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, kaymakam Faik Arıcan 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaletinden doğan maaşını alamadığını bir yazıyla HDP’li belediyeye ileterek ivedi olarak hesabına yatırılmasını istedi.

HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ tarafından Arıcan’a gönderilen cevabi yazıda belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle 15 günlük maaşın yatırılamayacağı bildirildi.

Bunun üzerine kayyım Arıcan, 15 günlük maaşı tutarı 6 bin 744,84 lirayı belediyeden icra yoluyla istedi.