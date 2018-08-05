Çizgi filmi tartışılan TRT Çocuk: Akıl dışı bir iftira

TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde yer alan sahne, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sözkonusu ‘Maysa ve Bulut / Kolaycılık’ isimli çizgi film, kanalının resmi YouTube sayfasına 4 Temmuz 2018’de yüklendi.

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Videonun 5.39’uncu dakikasında yer alan bir görüntü sosyal medyada bugün çokça paylaşıldı. Görüntüde bir erkeğin eşeğe tecavüz ettiğinin görüldüğü iddia edildi.

‘İftirayı reddediyoruz’

TRT Çocuk ise açıklamasında iddiaları reddederek şunları ifade etti: “Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

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TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.

Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı ‘Maysa ve Bulut’ çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”