‘Çizgi film izlettireceğim’: Evine götürdüğü çocuğa istismarda bulunan adam tutuklandı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 49 yaşındaki Rahmi E., 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İşsiz olan ve yalnız yaşayan Rahmi. E., 10 yaşındaki bir kız çocuğunu “Çizgi film izlettireceğim” diyerek evine götürdü.

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Çocuğa evinde porno film izletip cinsel istismarda bulunan Rahmi E., kimseye anlatmaması için de tehdit etti. Durumu öğrenen anne, polise giderek şikayetçi oldu.

Rahmi E., gözaltına alınırken linç girişiminde bulunan yurttaşları polis sakinleştirdi.

Adliyeye sevk edilen Rahmi. E., tutuklanarak cezaevine konuldu.