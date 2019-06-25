Çizerlerin gözünden Gezi davası

Tutuklı işadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu dahil 16 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi Davası’nın Silivri Cezaevi’nde görülen ilk duruşması, mahkeme salonunda görüntü alma yasağı nedeniyle ünlü çizerlerin kaleminden basına aktarıldı.
Çizer Tarık Tolunay, Murat Başol, Kemal Gökhan Gürses ve Zulal, sanıkların savunma yaptığı ve arkadaşlarının savunma yaptıkları dinledikleri anları, mahkeme salonunu, mahkemeyi izleyen ve savunma için sırasını bekleyen sanıkları, davayı izleyen milletvekillerini Berkin Elvan gibi Gezi’de hayatını kaybeden isimlerin davayı izlemek üzere Silivri’ye gelmiş aile fertlerini çizdi.
Duruşmanın ilk oturumunda 602 gündür tutuklu bulunan Kavala, yaklaşık sekiz aydır tutuklulu Yiğit Aksakoğlu, tutuksuz yargılanan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Bianet yazarı Çiğdem Mater ve Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı, Yale Üniversitesi Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Ali Hakan Altınay savunma yaptı.
İkinci gün ise avukat Can Atalay’ın savunmasıyla başladı ve şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman ile sinemacı ve reklamcı Mine Özerden’in savunmalarıyla devam etti.