Çizerlerin gözünden Gezi davası

Tutuklı işadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu dahil 16 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi Davası’nın Silivri Cezaevi’nde görülen ilk duruşması, mahkeme salonunda görüntü alma yasağı nedeniyle ünlü çizerlerin kaleminden basına aktarıldı.

Çizim: Tarık Tolunay

Çizer Tarık Tolunay, Murat Başol, Kemal Gökhan Gürses ve Zulal, sanıkların savunma yaptığı ve arkadaşlarının savunma yaptıkları dinledikleri anları, mahkeme salonunu, mahkemeyi izleyen ve savunma için sırasını bekleyen sanıkları, davayı izleyen milletvekillerini Berkin Elvan gibi Gezi’de hayatını kaybeden isimlerin davayı izlemek üzere Silivri’ye gelmiş aile fertlerini çizdi.

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Çizim: Murat Başol (Osman Kavala savunma öncesi notlarını inceliyor)

Çizim: Tarık Tolunay (Osman Kavala savunmasını yapıyor)

Duruşmanın ilk oturumunda 602 gündür tutuklu bulunan Kavala, yaklaşık sekiz aydır tutuklulu Yiğit Aksakoğlu, tutuksuz yargılanan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Bianet yazarı Çiğdem Mater ve Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı, Yale Üniversitesi Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Ali Hakan Altınay savunma yaptı.

Çizim: Tarık Tolunay (Avukat Turgut Kazan savunma üzerine çalışıyor)

Çizim: Tarık Tolunay (Mücella Yapıcı savunmasını yapıyor)

Çizim: Murat Başol (Mücella Yapıcı savunmasını yapıyor)

İkinci gün ise avukat Can Atalay’ın savunmasıyla başladı ve şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman ile sinemacı ve reklamcı Mine Özerden’in savunmalarıyla devam etti.

Çizim: Murat Başol (Can Atalay Gezi Direnişini anlatıyor)

Çizim: Tarık Tolunay

Çizim: Tarık Tolunay (Can Atalay savunmaları dinliyor)

Çizim: Zulal (HDP Milletvekili Garo Paylan ve CHP eski milletvekili Melda Onur Can Atalay’ın savunmasını dinliyor)

Çizim: Tarık Tolunay (Mücella Yapıcı savunmaları dinliyor)

Çizim: Murat Başol (Çiğdem Mater savunmasını yapıyor)

Çizim: Kemal Gökhan Gürses (Mücella Yapıcı Can Atalay’ın savunmasını izlerken)

Çizim: Kemal Gökhan Gürses (Can Atalay savunmasını yapıyor)

Çizim: Zulal (Mahkeme öncesi mahkeme heyeti ve sanıklar bekleniyor)

Çizim: Zulal (Gezi Davası’nın ilk duruşmasının ikinci günü)

Çizim: Murat Başol (Tayfun Kahraman savunmasını yapıyor)

Çizim: Murat Başol (Mahkeme başkanı Tayfun Kahraman’ın savunmasını dinliyor)

Çizim: Zulal (Mücella Yapıcı Tayfun Kahraman’ın savunmasını dinliyor)

Çizim: Tarık Tolunay (Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almaya giderken polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvanın babası Sami Elvan, izleyici bölümünden davayı izliyor)

Çizim: Zulal (Mine Özerden savunmasını yapıyor)