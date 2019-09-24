Çizer M.K. Perker’den yeni öykü kitabı: Mecburi İstikamet

Çizer M. K. Perker’in yeni kitabı ‘Mecburi İstikamet’ raflardaki yerini aldı. Kitap, Perker’in daha önce yayımlanan öykülerinden bir seçkinin yanısıra yeni kaleme aldığı öyküleri de içeriyor. Kitabın arka kapağındaki ifadelerle eğlenceli-karanlık, mizahi-edebi, gerçekçi-fantastik, nostaljik-modern, renkli ve siyah-beyaz öyküler…

Diken.com.tr’ye de çizen, Society of Illustrators (Çizerler Birliği) üyeliğine kabul edilen ilk Türk çizer Perker’in kitabı Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

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New Yorker, New York Times, DC Comics gibi prestijli gazete ve dergilerle çalışan Perker’in kitabı arka kapağında şu ifadelerle tanıtıldı: “Mecburi İstikamet, Perker’in Leman, Penguen ve OT gibi mizah dergilerden aşina olduğunuz ve daha önce hiç görmediğiniz çizgileriyle bir mizah ansiklopedisi! Tek bir çizerden bu kadar farklı anlatım biçimi görmek, yalnız Türkiye için değil tüm dünya için de nadir bir doğa olayı.”