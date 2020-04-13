Çırılçıplak havalimanına giden kadın tutuklandı

ABD’nin New Orleans kentinde, yolculuğa çıkmak amacıyla bilet almak üzere havalimanına çırılçıplak giden bir kadın tutuklandı.

Fotoğraf: www.nola.com

27 yaşındaki Mariel Vergara, geçen cuma günü, Louis Armstrong Uluslararası Havalimanı’ndaki Spirit Hayolları ofisine gittiğinde çırılçıplaktı. Havayolu yetkilileri bu şekilde bilet alıp yolculuk edemeyeceğini belirterek ayrılmasını istedi. Ancak, Vergara, havalimanından ayrılmadı. Bunun üzerine polis çağrıldı.

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Vergara, polis, yanına gittiğinde bir elbise geçirmişti üzerine ancak iç çamaşırı seviyesini kapatamayacak kadar kısaydı. Ve, iç çamaşırı da yoktu. Polisin uyarılarını dinlemeyen Vergara, onlarla tartıştı ve tutuklandı.

O bölgeden sorumlu polis birimi Jefferson Parish, Vergara’nın müstehcenlik suçu ve polis şiddet uygulamaktan yargılanacağını açıkladı.

Mart sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanan kentte havayolu ulaşımı sürüyor.