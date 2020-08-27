Çıray: Malatya’da 28 ölüm varken, aynı gün Türkiye’de 18 ölüm vakası bildirildi

İYİ Parti İzmir milletvekili ve Milli Güvenlik Politikaları başkanı Aytun Çıray, “25 Ağustos’ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir” diyerek verilerde çelişki olduğunu iddia etti. Açıklanan rakamların 10’la çarpılması gerektiğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Haftalık yazılı açıklamasında, Covid-19’la mücadele sürecini değerlendiren Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

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Çıray, Covid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının ‘Türkiye’yi Covid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini’ belirterek, “Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine Covid-19 yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde Covid-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda turizmi teşvik edecek kararlar alındığını belirten Çıray, “AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Çıray’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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‘Nisan ayı başındaki sayıların üzerine çıktık’

Bugün itibarıyla sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır.

Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan Covid-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır.