Çırağa işkenceyle suçlanan iş yeri sahibi: İki kardeş iddiaya girmiş

Konya’da çırağı E.A.Y.’yi (15) halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi M.C.’nin suçlamaları kabul etmediği ve kendisine iftira atıldığını söylediği ortaya çıktı.

E.A.Y. ve ağabeyi H.H.Y.’nin kendi aralarında iddiaya girdiğini öne süren M.C. ifadesinde, ”Ağabey ve kardeş işe yeni başladığı zamanlarda, kendilerini sırayla palangaya bağlayıp hangisi en uzun süre havada kalacak diye birbirleriyle iddiaya girmişler. Ben onları o halde görünce ağabeyimle birlikte yanlarına gidip bir daha böyle yapmamaları konusunda kendilerini uyardım. Kumandayı alarak E.A.Y.’yi palangadan ben indirdim. O sırada ağabeyi fotoğraf çekiyordu. Sorduğumda, ‘Hatıra kalsın diye fotoğraf çekiyorum’ dedi.” dedi.

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Kendisine iftira atıldığını öne süren M.C., ”Benden para istediler. Vermediğim için bana iftira atıyorlar. Ben asla böyle bir şey yapmam. İddia edildiği gibi H.H.Y.’yi de darp etmedim. Benden para alabilmek için bilerek gözünü yaralamışlardır. Benim hakkımda şikayetçi oldular. Tüm suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Serbest bırakıldı

Savcılık, iş yeri sahibi M.C. ve kardeşi M.C. hakkında gözaltı kararı verdi. ‘Çocuğa eziyet’ suçundan gözaltına alınan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.’ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.’yi telefonla arayıp sordu. E.A.Y. vidayı alıp iş yerine döndü.

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İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.’yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, cuma günü işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak M.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.