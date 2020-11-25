Cipte cinayet ve intihar: Ön koltuklardaki iki kişiyi öldürdükten sonra kendisini vurdu

Antalya’da seyir halindeki cipte sürücüyü ve yanında oturan kişiyi silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi’ndeki bir cipte silahlı saldırıda bulunulduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, 34 DKF 631 plakalı cipteki sürücü Mustafa T. ve yanındaki Mehmet A.’nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Arka koltukta yaralı halde bulunan Nihat T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Nihat T. de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin incelemesinde, Nihat T.’nin aynı araçtaki iki kişiyi öldürdükten sonra silahla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
DHA’nın haberinde hayatını kaybeden üç kişinin Antalya’da emlak alım satımı yaptıkları ve aralarında alacak anlaşmazlığı olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.