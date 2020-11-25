Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cipte cinayet ve intihar: Ön koltuklardaki iki kişiyi öldürdükten sonra kendisini vurdu

Antalya’da seyir halindeki cipte sürücüyü ve yanında oturan kişiyi silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi’ndeki bir cipte silahlı saldırıda bulunulduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye hareket etti.

Reklam

Ekipler, 34 DKF 631 plakalı cipteki sürücü Mustafa T. ve yanındaki Mehmet A.’nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Arka koltukta yaralı halde bulunan Nihat T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nihat T. de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesinde, Nihat T.’nin aynı araçtaki iki kişiyi öldürdükten sonra silahla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Reklam

DHA’nın haberinde hayatını kaybeden üç kişinin Antalya’da emlak alım satımı yaptıkları ve aralarında alacak anlaşmazlığı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Çin’in İstanbul başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ‘corona’nın kaynağı kabul edilen Wuhan kentini kastederek, “11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız” dedi.

İhlal edilen hakların tazminatını halk ödüyor

Tazminatı Bakanlar Kurulu kararına göre ihlale neden olan kamu görevlisinin ödemesi gerekiyor. Ancak bu uygulama hukukçulara göre çoğu zaman işlemiyor. Bu nedenle tazminat devlet bütçesinden ödeniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...