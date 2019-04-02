Çipras’tan Kuzey Makedonya’ya tarihi ziyaret

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 1991’de bağımsızlığını ilan eden ve adını ocak ayında alınan karar doğrultusunda ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştiren komşu ülkeyi ziyaret eden ilk Yunan lider oldu.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan, kuzeyinde Makedonya adında bir bölge bulunduğu için 27 yıldır komşu ülke Makedonya’nın ismini değiştirmesini istiyordu. Uzun tartışmalar sonucunda anlaşmaya varılmıştı.

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‘Yakın dostum’ diye hitap ettiği mevkidaşı Zoran Zaev’le bir dizi anlaşma imzalayan Çipras, ikili ilişkileri iyileştirmek istediklerini söyledi. İki lider ayrıca, birlikte selfi çekerek buluşma anını ölümsüzleştirdi. Selfiyi Twitter’da paylaşan Zaev, “Yunanistan başbakanı, Kuzey Makedonya’yı ziyaret ediyor. Gerçekten tarihi bir gün” yazdı.

Çipras, başkent Üsküp’e vardığında, tarihi ziyaretin adı ‘Makedonyalı İskender Otoyolu’yken ‘Dostluk Otoyolu’na çevrilen otoyoldan geçerek başladığına vurgu yaparak, “Bundan sonra iki ülkenin de yararına olacak önemli adımlar atacağız” dedi.