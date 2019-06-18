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Yaramazlara biraz batar!

Çipras: Türkiye’nin sondaj çalışmaları kınanması gereken kanunsuz faaliyetler

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında yürüttüğü doğalgaz sondaj çalışmalarının ‘kanunsuz faaliyetler’ olduğunu savundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Doland Tusk ile bugün telefonda görüşen Çipras, sondaj çalışmalarının ‘koşulsuzca kınanması gerektiğini’ belirtti.

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Fotoğraf: DHA

Yunanistan başbakanlığından yapılan açıklama şöyle: ”Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal etmekte ısrar etmesi durumunda, Başbakan Çipras AB Konseyi’nin bu kanunsuz faaliyetlere dahil olanlara karşı belirli tedbirleri değerlendirmesi gerektiğini vurgulamıştır.”

Kıbrıs açıklarında demirli halde bulunan Türk sondaj gemisi Fatih, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan yetkilileri tarafından Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde olarak değerlendiriliyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ve herhangi bir hak ihlalinin söz konusu olmadığını savunuyor.

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