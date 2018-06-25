Çipras, Türkiye’deki seçimlerden memnun: Demokratik ortamda gerçekleşti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 24 Haziran seçimlerinin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Türkiye’deki seçim sonuçları Atina’da ‘Erdoğan, İnce ve HDP kazandı’ diye değerlendirildi. Ayrıca, Ege, Kıbrıs ve mülteci konularında “Erdoğan şimdi ne yapacak” tartışmalarını da başlattı.

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tasos Hacivasiliu, Skai televizyonunda şunları söyledi: “Seçimlerin üç galibi var. Erdoğan, İnce ve HDP. Erdoğan büyük bahsi kazandı. İnce, iki, üç yıl sonra Türk siyaset hayatında önemli bir konumda olacak. Seçim öncesi milliyetçi söylemler sonuçlarda etkili oldu. Türk halkı özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra ülkede istikrar istiyor. Bu istikrarı da Erdoğan’ın sağlayabileceğine inanıyor. Türklerin son 10 yılda gelirlerinin iki katına çıkmış olması da seçim sonucunu etkiledi. Türk-Yunan ilişkilerine gelince, Erdoğan’ın kazanması bizim derin bir nefes almamızı sağlıyor. Erdoğan’ı tanıyoruz ve hedeflerini de biliyoruz.”

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Çipras, gazetecilerin Türkiye’deki seçimlere dair sorusunu da yantılarken, “Seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var” dedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Amanatidis de, “Seçimleri tekrar kazanması, Erdoğan’ın, artık farklı bir bakış açısı ile hareket ederek AB’ye yakınlaşmak amacıyla atması gereken adımları düşünmesi için fırsattır. Erdoğan’ın Yunanistan ile ilişkilerde de seçim öncesi dönemdeki ritorikten farklı bir yaklaşımda olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Panos Skurletis ise “Seçim sonuçları Türkiye ile Avrupa arasında bulunan mesafeyi kanıtladı. Bu da bence olumsuz” ifadesini kullandı.