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Yaramazlara biraz batar!

Çipras: ‘Türk Akımı’nın Yunanistan’dan geçmesi için uğraşıyoruz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ‘Türk Akımı’ doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa’ya uzanması için Brüksel’de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Balkan ülkeleri liderlerinin katıldığı 3. Selanik Zirvesi’nde konuşan Çipras, “Şu anda East-Med boru hattının bir kolunun Balkanlara uzatma olasılığı araştırılıyor” dedi.

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Tamamlandığında 1100 kilometre uzunluğunda olacak ‘Türk Akımı’ boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek. ‘Türk Akımı’, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, projenin her iki hattına da Ocak 2020’de doğalgaz pompalanabileceğini söylemişti.

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