Çipras: ‘Türk Akımı’nın Yunanistan’dan geçmesi için uğraşıyoruz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ‘Türk Akımı’ doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa’ya uzanması için Brüksel’de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Balkan ülkeleri liderlerinin katıldığı 3. Selanik Zirvesi’nde konuşan Çipras, “Şu anda East-Med boru hattının bir kolunun Balkanlara uzatma olasılığı araştırılıyor” dedi.

Reklam

Tamamlandığında 1100 kilometre uzunluğunda olacak ‘Türk Akımı’ boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek. ‘Türk Akımı’, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, projenin her iki hattına da Ocak 2020’de doğalgaz pompalanabileceğini söylemişti.