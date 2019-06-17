Çipras: Doğalgaz sondajı başlarsa AB’den Türkiye’ye yaptırım isteriz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talep edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çipras, “Türkiye’nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapıldığı doğrulanırsa, önümüzdeki hafta (Avrupa Birliği) zirvede Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da dahil, ilgili kararların alınmasına zemin hazırlamaya karar verdik” dedi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan yetkilileri, mayıs ayından beri Kıbrıs açıklarında demirli halde bulunan Türk sondaj gemisi Fatih’in Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde bulunduğunu söylüyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ve herhangi bir hak ihlalinde bulunmağını savunuyor.