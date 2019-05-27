Çipras, AP ve Atina belediyesini kaybedince: Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan’da iktidar partisi Syriza, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Atina belediye başkanlığını kaybetmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldı.
Yunanistan’da yerel seçimler dün Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte yapıldı.
AP seçimlerinden gelen sonuçlar Syriza’nın ana muhalefetteki Yeni Demokrasi’nin (ND) dokuz puan gerisinde olduğunu gösterdi. Atina belediye başkanlığı seçiminin ilk turunda da yüzde 17 oy olan Syriza’nın yüzde 43 oranına ulaşan ND’ye karşı seçimi kaybedeceği anlaşıldı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından cumhurbaşkanından erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim” dedi.