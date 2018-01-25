Çipras AB’ye dert yandı: Türkiye gibi agresif bir komşuyla yaşamayı anlamıyorsunuz

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupalı ortaklarının Türkiye gibi ‘agresif‘ bir komşuyla yaşamanın zorluklarını anlayamadığını söyledi.

Çipras, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Akdeniz’in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir toplantıda yaptığı konuşmada Yunanistan’ın ekonomik durumunu anlattı. Ülkesinin 2015’te göçmen akını ve ekonomik krizle uğraşırken Ege’de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan bir komşuyla da uğraşmak zorunda kaldığını anlattı.

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Çipras bu koşullarda Türkiye ile göç anlaşması yapmalarını ‘zor ama gerekli’ diye savundu.

Türkiye’nin göç anlaşmasıyla ilgili tavrını istediği an değiştirebileceği yönündeki görüşün sorulması üzerine de Çipras şöyle dedi: “Aynı zamanda Türkiye’nin agresif davranışı hakkında ne yapacağımız konusunda da karar vermeliyiz. Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkelerde yaşayanlar için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg; Türkiye değil. Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi agresif komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir edemiyor.”