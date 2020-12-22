Çıplakken tutuklanan kadına 2.4 milyon dolar ödendi

ABD’nin Colorado eyaletinde, çıplakken kanuna aykırı şekilde tutuklanan bir kadına 2.4 milyon dolar (18.4 milyon lira) tazminat ödendi.

Fotoğraf: Fremont Polisi

Polis, yakınlarının, ‘kendisine zarar verebileceği’ yönünde ihbarı üzerine ‘iyi olup olmadığını kontrol etmek için’ Mayıs 2014’te, Fremont bölgesindeki Cañon City’de yaşayan Carolyn O’Neal’in evine gitti.

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O’Neal, kapısını çalan polislere kendisine zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını, banyo almak için hazırlandığını, çıplak olduğunu söyledi ve kapıyı açmadı.

Ancak ikna olmayan polisler kapıyı açıp içeri girdi. Kadını yatağına yatırıp tutukladı. Tükürük maskesi taktırılan ve elleri kollarını hareket ettirmesi engellenen kadın, cezaevine götürüldüğünde hala çıplaktı ve saatlerce bir koltukta bekletildi. Sonra üzerine bir battaniye verildi. Bu süreçte polis iki kez de şok tabancası kullandı.

Kısa süre sonra serbest kalan ve polis teşkilatına dava açan O’Neal’in avukatı David Lane şunları söyledi: “İnanılmaz bir olay. Polisler kendilerini kanunun üzerinde görmüş. Böyle bir tutum sergilediklerine göre ve maalesef bu, Freemont bölgesindeki vergi mükelleflerine pahalıya mal oldu. Müvekkilime tazminat ödendi.”

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‘Uygunsuz davranış’ ve ‘polise direnmek’le suçlanan O’Neal’e açılan dava düştü.

Geçen yıl mahkeme, Fremont bölgesi polisinin kanuna aykırı tutukladığı O’Neal’a 3.6 milyon dolar ödemesine hükmetti. Daha sonra bu rakam 2.1 milyon dolara düşürüldü. Polis teşkilatının avukatı bu rakama itiraz etti. Sonrasında taraflar aralarında 2.4 milyon dolara anlaştı. O’Neal’e geçen hafta ödeme yapıldı.

Polis teşkilatı, O’Neal’in cezaevi yerine hastaneye götürülmesi gerektiğini, hata yapıldığını kabul etti.

O’Neal ise tutuklandığı yıl travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle iyi hissetmediğini ancak kendisine zarar vermeyi asla düşünmediğini söyledi.