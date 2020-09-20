Çıplak yetişkinler çocuk programında: Amaç ‘beden olumlama’yı desteklemek

Danimarka’da yayınlanan bir çocuk programında beden olumlamayı desteklemek için stüdyodaki çocukların önüne çıplak yetişkinlerin çıkarılması bazı kesimlerde tepkilere neden oldu.

Fotoğraflar: Ultra Strips Down

Ultra Strips Down isimli programda yaşları 11-13 arasında değişen çocuklar beş yetişkini stüdyoda soyunurken izledi.

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Sonrasında çocukların vücutlar hakkında merak ettiği soruları sorması istendi.

Programın yetişkin konukları farklı yaş ve beden gruplarından seçilerek ‘kusursuz vücut’ kavramının doğru olmadığının gösterilmesi amaçlandı.

Ultra Strips Down ödüllü bir çocuk programı olmasına rağmen bazı sağ kanat politikacılar tarafından çocukların eğitimi için kullandıkları yöntemler nedeniyle eleştriliyor.

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Programın sunucusu Jannik Schow fikri yapımcıyla birlikte bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Belki bazı insanlar ‘Aman tanrım çıplaklık ve çocukları bir araya getiriyorlar’ diye düşünebilir. Ancak bunun cinsellikle hiçbir alakası yok. Bu vücudu olduğu gibi doğal haliyle görmekle ilgili, çocukların yaptığı gibi…”

Programa katılan 13 yaşındaki Ida Engelhardt Gundersen “Çıplak gönüllüler görmeye ve onlara soru sormaya alışkın değilim. Ama bugün vücur hakkında ve diğer insanların vücutlarıyla ilgili ne hissettiğine dair çok şey öğrendik” dedi.

76 yaşındaki gönüllü çıplaklardan Ule çocukara ‘kusursuz vücutların‘ nadir görüldüğünü ve sosyal medyada gördükleri şeylerin çocukları yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Ula çocuklara “Facebook’ta, Instagram’da gördükleriniz mankenler. Bizler sıradan vücutları olan insanlarız. Umarım normal bir vücudun böyle göründüğünü anlamışsınızdır” diyerek kendi vücudunu işaret etti.