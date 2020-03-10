Çıplak modelleri tuval olarak kullanıyor ortaya birbirinden renkli eserler çıkıyor

Avustralyalı sanatçı Emma Hack, çıplak modellerin bedenini ‘tuval’ olarak kullanarak birbirinden renkli, görenlerin içini açan muraller yapıyor.

Fotoğraflar: Emma Hack/Barcroft Media

Belçika doğumlu Avustralyalı şarkıcı Gotye’nin bir şarkısı için çekilen klipte, sanatını icra ederken görüntülenen ve YouTube’da 500 milyon kez izlenen Hack, stüdyoya girmeden önce bir duvar kağıdı veya zemin oluşturacak bir motif seçiyor.

Reklam

Sonra buna uygun olarak bedenini boyadığı çıplak mankenini ‘zemine oturtuyor’. Ve, saatlerce uğraşı sonucunda, ilk görüşte içinde çıplak bir model olduğunu çoğu kişinin anlamadığı birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor. Sonra da eserini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Britanya’nın başkenti Londra’daki Rebecca Hossack Galeri’de 2 Ağustos’a kadar sürecek bir sergi açan Hack, canlı performans sergileyecek ve sergiyi gezenlerin önünde çıplak bir modelin vücudunu ‘boyayacak’.

“Bu şekilde çalışmak yorucu genelde bir tanesini tamamlamak sekiz ila 15 saat sürüyor. Ama bir o kadar da zevkli ve ortaya çok güzel işler çıktığını düşünüyorum” diyen Hack, seyahatler sırasında çektiği fotoğraflardan esinlenerek eserlerini tasarladığını anlattı.