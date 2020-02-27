Çıplak görüntüyle şantaj yapan üç kişiye tutuklama

Antalya’da internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.’den 3 bin lira alırken polis tarafından yakalanan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

H.B.Y., 24 Şubat’ta, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu’na gitti ve İ. K. ve G. Y.’nin zorla yarı çıplak görüntülerini çekip şantaj yaptıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. İkiliyle Kundu’daki evlerinde buluştuklarını söyleyen H.B.Y., “Masaj için kıyafetimi çıkardıktan sonra boğazımı sıkıp görüntülerimi çektiler” dedi. Eve giden Y.E.S’yle cinsel ilişkiye gireceği yönünde konuşmaların da kaydedildiğini aktaran H.B.Y., 3 bin lira bulup onlara götürmezse görüntüleri ve ses kaydını ailesine yollayacaklarını söylediklerini belirtti.

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Gasp Bürosu ekipleri, seri numaraları alınan 3 bin lirayı verdikleri H.B.Y.’ye şüphelileri aratarak randevu ayarlamasını söyledi. H.B.Y., şüphelilerle geçen salı günü bir alışveriş merkezi önünde buluştu. Buluşma yerine dört kişi gitti ve parayı aldıkları anda polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Y. E. S., L. G., İ. K. ve G. Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G. Y. ‘nitelikli yağma’, Y. E. S. ve L. G. ‘birden fazla kişiyle gece vakti yağma’ suçundan tutuklandı. İ. K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

