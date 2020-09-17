Çıplak firar ettiler: 219 mahkum yakalanmamak için sarı renkli üniformaları çıkarıp kaçtı

Afrika ülkesi Uganda’nın kuzeydoğusundaki Moroto kasabasındaki cezaevinden 219 mahkum kaçtı. Onlarca mahkum, cezaevinde kendilerine verilen sarı renkli üniformaları, kırsal alanda, ağaçların içinde dikkat çekmemek için çıkarıp çıplak yola döküldü.

Fotoğraf: Google

Ordu sözcüsü Flavia Byekwaso, firar sonrasında yaşanan çatışmada bir asker ve iki mahkumun hayaytını kaybettiğini belirterek, “Gardiyanları etkisiz hale getirip kaçmışlar” dedi.

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“Dağlık alanda yakalanmamak için sarı renkli üniformaları çıkarmışlar ve Moroto Dağı’nın eteklerine doğru inmeye başlamışlar” diyen Byekwaso, çoğunluğunu hayvan hırsızlığı yapanların oluşturuğu ‘çıplak mahkumları’ bulmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Kaçan mahkumların 15 silaha sahip oldukları belirtildi.