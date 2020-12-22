‘Çıplak arama’ paylaşımlarına ‘FETÖ’ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun polis merkezinde çıplak arama yapıldığı iddiası hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlara ‘FETÖ lehine kasıtlı paylaşım’ adı altında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında, ‘Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı’ bildirildi.

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Ne olmuştu?

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, meclis kürsüsünde, Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisinin emniyette çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemişti.

Konuşmasında, “Külodunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım” talimatı verildiğini ifade eden Gergerlioğlu, uygulamaya, “Yazıklar olsun” sözleriyle tepki göstermişti.