Cinsiyetçi ‘kamyon arkası yazısı’na 5 bin lira ceza ve trafikten men

Bursa’da bir vincin arkasında yer alan yazı nedeniyle, kadın sürücünün şikayeti üzerine 4 bin 922 lira para cezası kesildi.
Yıldırım ilçesinde seyreden vinç, hemen arkasındaki otomobilde bulunan sürücü E.E. tarafından fotoğrafı çekilerek trafik polisine şikayet edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vinci Osmangazi ilçesinde durdurdu. Ehliyetsiz sürücü G.T., aracını bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı.
Sürücüye toplamda 4 bin 922 lira para cezası kesilirken yazı da vinçten söküldü. Vinç trafikten men edildi.