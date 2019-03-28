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Yaramazlara biraz batar!

Cinsiyetçi ‘kamyon arkası yazısı’na 5 bin lira ceza ve trafikten men

Bursa’da bir vincin arkasında yer alan yazı nedeniyle, kadın sürücünün şikayeti üzerine 4 bin 922 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım ilçesinde seyreden vinç, hemen arkasındaki otomobilde bulunan sürücü E.E. tarafından fotoğrafı çekilerek trafik polisine şikayet edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vinci Osmangazi ilçesinde durdurdu. Ehliyetsiz sürücü G.T., aracını bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sürücüye toplamda 4 bin 922 lira para cezası kesilirken yazı da vinçten söküldü. Vinç trafikten men edildi.

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