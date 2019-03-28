Cinsiyetçi ‘kamyon arkası yazısı’na 5 bin lira ceza ve trafikten men

ABD’li yetkililer, F-35 savaş uçağı programı için Türkiye’nin başka bir ülkeyle değiştirilebileceğini, bu parçaların çok azında Türkiye’nin tek kaynak olduğunu ve bunun da Lockheed Martin tesisinde üretimi sadece üç aylığına yavaşlatacağını söyledi.