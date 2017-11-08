Cinsiyet hanesi değişecek: Almanya interseksüel bireyleri resmen tanıdı

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Alman Anayasa Mahkemesi interseksüel bireylerin doğum kütüklerindeki ‘erkek’ ya da ‘kadın’ ibarelerinden birini seçmek zorunda bırakılmalarının ayrımcılık olduğuna hükmetti.

Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenebilmesine olanak sağlayan yasal düzenleme geçen haziran ayında onaylanmış, Başbakan Angela Merkel oylamada ret oyu kullandığını açıklamıştı.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, kayıtlardaki kişilerin cinsiyet hanesinde bundan böyle ‘erkek’ ve ‘kadın’ın yanı sıra üçüncü bir cinsiyet ibaresi de kullanabilecek.

Şu anda yetişkin yaşta olan interseksüel bir kişinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı şikayet ve nüfus dairelerindeki uygulamanın değiştirilmesi talebi, böylece başarıyla sonuçlanmış oldu. Yasama birimlerinin 2018 yılının sonuna kadar bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeleri gerekiyor.

Hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan interseksüel bireylerdeki bu niteliğin, onların cinsel kromozomlarından kaynaklandığı ama aynı zamanda hormonlarla da ilgili olabileceği kaydediliyor.